رسميًا.. بيروني يعلن انتهاء عمله كسفير لإيطاليا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 05:42 مساء
السفير الإيطالي السابق لدى ليبيا جوزيبي بيروني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، أنّ اليوم الخميس هو «آخر أيامه كسفير في طرابلس»، بعدما غادر العاصمة في منتصف أغسطس الماضي.

ووصف بيروني فترة عمله الدبلوماسية في ليبيا، عبر حسابه على موقع «تويتر»، بأنها «كانت تجربة غير اعتيادية ومكثفة»، متمنيًا في الوقت نفسه «لكل الليبيين النجاح في سعيهم من أجل السلام والازدهار».

وتابع الدبلوماسي الإيطالي: أشكر بلادي على منحي هذه الفرصة للعمل في مثل هذا المكان المميز، وفي مثل هذه الفترة الحاسمة. كلي ثقة بأن ما هو آتٍ لليبيا سيكون الأجمل والأروع».

السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل

وكان بيروني غادر ليبيا عقب احتجاجات اعتراضًا على تصريحاته لفضائية ليبية حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف «تدخلاً» في الشأن الداخلي.

ونهاية العام الماضي قال وزير الخارجية الإيطالي آنزو ميلانيزي إن السفير الإيطالي جوزيبي بيروني قرر بمحض إرادته عدم العودة إلى طرابلس، فيما نقلت جريدة «لاستامبا» الإيطالية، عن مراقبين قولهم إن السبب وراء عدم عودة السفير يرجع إلى خلاف مع فرنسا والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ومجلس النواب.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: «McLaren» تكشف عن سيارة رياضية فائقة
سيارات
فعاليات ليبية الخميس بمعرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد
رياضة محلية
«فيفا» يصادق على الشلماني رئيسًا لاتحاد الكرة
رياضة محلية
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
إيرلندي «داعشي» يروي من معتقله في سورية قصته مع «المتطرفين»
دولى
تقرير: جنوب أفريقيا تزيل خلافات الـ12 ساعة في جهاز منتخب ليبيا
رياضة محلية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
ليبيا
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي» افتتاح مكتب للبعثة الأممية في المدينة
ليبيا
كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستخلص شاي يوقف نمو الخلايا السرطانية