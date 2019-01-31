رسميًا.. بيروني يعلن انتهاء عمله كسفير لإيطاليا لدى ليبيا

السفير الإيطالي السابق لدى ليبيا جوزيبي بيروني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، أنّ اليوم الخميس هو «آخر أيامه كسفير في طرابلس»، بعدما غادر العاصمة في منتصف أغسطس الماضي.

ووصف بيروني فترة عمله الدبلوماسية في ليبيا، عبر حسابه على موقع «تويتر»، بأنها «كانت تجربة غير اعتيادية ومكثفة»، متمنيًا في الوقت نفسه «لكل الليبيين النجاح في سعيهم من أجل السلام والازدهار».

وتابع الدبلوماسي الإيطالي: أشكر بلادي على منحي هذه الفرصة للعمل في مثل هذا المكان المميز، وفي مثل هذه الفترة الحاسمة. كلي ثقة بأن ما هو آتٍ لليبيا سيكون الأجمل والأروع».

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وكان بيروني غادر ليبيا عقب احتجاجات اعتراضًا على تصريحاته لفضائية ليبية حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف «تدخلاً» في الشأن الداخلي.

ونهاية العام الماضي قال وزير الخارجية الإيطالي آنزو ميلانيزي إن السفير الإيطالي جوزيبي بيروني قرر بمحض إرادته عدم العودة إلى طرابلس، فيما نقلت جريدة «لاستامبا» الإيطالية، عن مراقبين قولهم إن السبب وراء عدم عودة السفير يرجع إلى خلاف مع فرنسا والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ومجلس النواب.