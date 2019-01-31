مقتل نيجيري في انفجار داخل محل إقامته بمرزق جنوب ليبيا

مستشفى مرزق العام

قُتل مواطن نيجيري يدعى «ويسن بروس» (28 عامًا)، جرّاء انفجار لم تتضح أسبابه بعد داخل محل إقامته في الحي الصناعي بمدينة مرزق جنوب غرب ليبيا.

وأفاد مصدر طبي «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار بمحل إقامة مواطن نيجيري، وحين دخل أعضاء البحث الجنائي وجدوه متوفيًا، وكان وحيدًا في المنزل.

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وفيما جرى نقل جثة الأجنبي إلى مستشفى مرزق العام، أشار المصدر إلى أنه لم يعرف سبب الانفجار ما إذا كان بقنبلة محلية الصنع أو قنبلة يدوية (رمانة) أو جسم غريب، كما لم تعلن أي الجهات المختصة عن أي تفاصيل حول الحادثة.