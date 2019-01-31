ليبيون يشترون حصة بنك «قطر الوطني» في «مصرف التجارة والتنمية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 05:18 مساء
مصرف التجارة والتنمية

أعلن مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، اليوم الخميس، شراء مساهمين ليبيين حصة الشريك الأجنبي (بنك قطر الوطني QNB)، إذ «لم يعد له أي علاقة للمصرف الليبي بالبنك القطري».

وأشار المصرف في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» إلى أنه جرى رفع رأس مال المصرف إلى 250 مليون دينار ليبي، حيث تم الاكتـتاب بها بالكامل، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية.

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يشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية هو أول وأكبر مصرف خاص في ليبيا، ويصل عدد المساهمين فيه إلى 2967 مساهمًا، وكان رأسماله قبل الزيادة الجديدة 105 ملايين دينار، والذي كان بدوره قد زاد في العام 2012.

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