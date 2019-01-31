العامة للكهرباء: صيانة 3 محطات لدعم الشبكة

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عمليات صيانة لبعض المحطات (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من صيانة ثلاث محطات كهربائية لدعم الشبكة وتقليل فترات طرح الأحمال، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه جرى الانتهاء من صيانة محطة وادي المحلة من قبل فرقة الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة، وكذلك الانتهاء من الصيانة الدورية لمحطة الجسر من قبل فرقة الكوابل بالدائرة.

وأضافت أنّ فنيي ومهندسي دائرة توزيع الهضبة انتهوا من استبدال محول حجم 1000 كيلو فولت أمبير بمحطة حي الأكواخ 5، والتي تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للتيار.

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وتعاني المدن الليبية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عمليات صيانة لبعض المحطات (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عمليات صيانة لبعض المحطات (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عمليات صيانة لبعض المحطات (الشركة العامة للكهرباء)