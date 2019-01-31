بوشناف: الحكومة الموقتة وصلت سبها لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على المناطق المحررة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف. (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

أكد وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أن أجهزة وزارة الداخلية «لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها لحماية أمن البلاد واستقرارها»، مشيرًا إلى أن «أي تحركات من المجموعات الإرهابية لن تنال من عزيمتهم لتحقيق هدفهم».

جاء ذلك في اجتماعات عقدها وزير الداخلية خلال زياته مدينة سبها، عقب وصوله إلى المدينة على رأس وفد حكومي رفيع يمثل الحكومة الليبية الموقتة، كأول وفد حكومي يصل للمنطقة الجنوبية بعد العملية التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لتطهير الجنوب الليبي.

وأشاد وزير الداخلية، بـ«انتصارات القيادة العامة للقوات المسلحة التي تحققت خلال الفترة الماضية من أجل تحرير كامل أرجاء البلاد»، مثمنًا «جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية وكذلك استهداف التشكيلات العصابية وضبط أفرادها».

وأكد إبراهيم بوشناف عقب الاجتماع أن الحكومة المؤقتة وصلت للمدينة، لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على المناطق المحررة، إلى جانب الوقوف على المشاكل التي تشهدها مناطق الجنوب وسبل إيجاد حلول لها.

ثم عقد وزير الداخلية اجتماعاً بمدير أمن سبها والقيادات الأمنية بمقر مديرية أمن سبها، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية عقب التحرير واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين المدينة وضواحيها، ثم أجرى جولة تفقدية للتمركزات الأمنية بمدينة سبها؛ للتأكد من انتظامها.

وشدد وزير الداخلية، على حُسن معاملة المواطنين واليقظة التامة لقوات الأمن، تحسبًا للتصدي لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار الوطن والمواطن.