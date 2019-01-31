الخراز: تحسن الأوضاع الأمنية في سبها.. وتركيب كاميرات مراقبة قريبًا

مسؤول مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة النقيب طارق الخراز. (الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة النقيب طارق الخراز، إن الأوضاع الأمنية في سبها «في تحسن مستمر، وستعود إلى سابق عهدها».

وأوضح الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أصدر تعليمات باتخاذ «إجراءات صارمة ضد عناصر وأعضاء الأمن المتغيبين والمتخاذلين الذين لم يلتحقوا بأعمالهم بعد».

وأضاف الخراز، أن وزير الداخلية وقف خلال زيارة مدينة سبها على الأوضاع والمستجدات بعد دخول القوات المسلحة وتحريرها من التنظيمات «الإرهابية والجماعات المارقة والخارجين عن القانون، بشكل مباشر وتقييم الأضرار بالمرافق الأمنية ومراكز الشرطة والمديريات، وعودة المنظومة الأمنية في المدينه بشكل سريع، وبحث النواقص والعراقيل التي تواجههم».

وأشار الخراز، إلى أن وزير الداخلية أصدر تعليمات بـ«عدم العودة إلى الخلف خصوصا بعد تمكين رجال الأمن والأجهزة الأمنية التي أثرت فيها الفوضى وانتشار السلاح والجريمة والإرهاب في الجنوب الليبي، بعد مساندة القوات المسلحة لهم»، مشيرًا إلى أنه جار دراسة تركيب منظومة كاميرات مراقبة في المدينة وبوابات إلكترونية.

وأكد الخراز، أن حماية المواطن والوطن وفرض الأمن في مدينة سبها من أولويات قوات الأمن، مشيرًا إلى أن «التنظيمات الإرهابية والخارجين عن القانون والعدوان الخارجي من عصابات مسلحة غير ليبية كانت تصول وتجول في سبها وغيرها من المدن بالجنوب، سيتم مواجهتها بقوة السلاح، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأهالي المدينة».