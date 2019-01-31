حملة ضد «التسول».. أول مهام الشرطة النسائية في بنغازي

جانب من حملة ظاهرة التسول في بنغازي من قبل وحدة الشرطة النسائية. (الإنترنت)

باشرت وحدة الشرطة النسائية في بنغازي أولى مهامها، بحملة في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، لإنهاء ظاهرة التسول.

وقالت رئيس وحدة الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن وحدة الشرطة النسائية باشرت حملة ضد ظاهرة التسول «والتي يمتهنها غالبًا أشخاص غير ليبيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة ويدعون بأنهم ليبيون حتى يتعاطف المواطنون معهم».

وأوضحت الفرجاني، أن الحملة ستستمر حتى إنهاء هذه الظاهرة، مطالبة المواطنين بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية التي ستعود بقوة إلى الواجهة بعد غياب دام لسنوات.

وأشارت إلى أن مهام الوحدة توفير العنصر النسائي في كافة الأقسام ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بالمدينة، فضلًا عن الجهات والمرافق التي تحتاج تواجد الشرطة النسائية.

وأجابت الفرجاني على سؤال «بوابة الوسط» حول التحاق وغياب بعض الضابطات عن أعمالهن الفترة الماضية قائلة: «إنها ستباشر تنظيم عمل الوحدة وستتواجد كافة الضابطات وضابطات الصف في أعمالهن للمساعدة في ضبط وحفظ الأمن». وأصدر مدير أمن بنغازي عميد عادل قرارًا يقضي بإنشاء وحدة شرطة نسائية، وتكون تبعيتها المباشرة لمدير الأمن.