الخارجية الفرنسية: إعادة فتح سفارتنا في ليبيا بمجرد استيفاء الشروط الأمنية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 31 يناير 2019, 02:40 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في أثينا. (فرانس برس)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن إعادة افتتاح سفارة بلاده في ليبيا سيكون بمجرد استيفاء كافة الشروط الأمنية.

وردًا على سؤال حول قرب إعادة فتح سفارة فرنسا في ليبيا، أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بباريس، أن ذلك سيتم بمجرد استيفاء الشروط الأمنية.

وأشار إلى أن سفيرة فرنسا والمتعاونين معها يؤدون مهامهم بشكل عادي على الأراضي الليبية ويؤدون حوارًا مع الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية لدعم جهود المسؤولين الليبيين والأمم المتحدة في ليبيا، ما يسمح بإخراج البلاد من الوضع الراهن وعودة الاستقرار.

وكانت بياتريس لوفرايير دويهلين سفيرة فرنسا لدى ليبيا توقعت خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع علي العيساوي وزير الاقتصاد و الصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني قرب افتتاح مقر السفارة الفرنسية في ليبيا بحلول منتصف السنة الحالية، الأمر الذي سيعجل بعودة الشركات الفرنسية والحركة التجارية بين البلدين، حسب قولها.

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