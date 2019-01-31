متطوعون يرممون طرق أجدابيا على نفقتهم الشخصية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 31 يناير 2019, 03:32 مساء
متطوعون يقومون بترميم شوارع مدينة أجدابيا بمجهودات ذاتية. (تصوير: صلاح ناصف)

أصلح عدد من الشباب المتطوعين في مدينة أجدابيا، حفر الشوارع بأنفسهم بمواد اشتروها على نفقتهم الشخصية، وهي ضمن الظواهر التطوعية التي تنتشر بالمدينة مؤخرًا في ظل غياب الجهات الحكومية بالدولة.

وقال أحد المتطوعين حسن المغربي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن هذه الحملة التطوعية جاءت بعد وقوع العديد من حوادث السير في شوارع أجدابيا، نتيجة انتشار الحفر دون ترميم أو معالجة من الجهات المعنية في مدينة أجدابيا أو من قبل الدولة.

وأضاف المغربي أن التصدعات والحفر المواجودة في الطرق تتسبب في وقوع حوادث تسفر عنها إصابة العديد من المواطنين، خصوصًا خلال فترة المساء، مشيرًا إلى أن مسؤولي بلدية أجدابيا السابقين لم يقدموا أي شيء لمعالجة هذه الأزمة.

ويشكو سائقو السيارات من كثرة الحفر والتشققات في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين في مدينة أجدابيا وضواحيها والتي تسببت في تهالك سياراتهم وتلفها، بحسب المغربي الذي أكد أنه «لا توجد أي علامات تنبيه أو تحذير أمام تلك الحفر والتشققات التي مر عليها سنوات طويلة».

وأشار حسن المغربي إلى أن الهدف من الحملة «إنساني بالدرجة الأولى، ولفت انتباه الجهات الحكومية إلى التقصير الحاصل في واجباتها تجاه مثل هذه الحالات التي زادت سوءًا بعد تساقط الأمطار الغزيرة».

متطوعون يقومون بترميم شوارع مدينة أجدابيا بمجهودات ذاتية. (تصوير: صلاح ناصف)
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