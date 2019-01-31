مطار بنينا: ارتفاع عدد الركاب خلال 2018 بنسبة 153%

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 02:05 مساء
مطار بنينا الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي (19 كم شرق بنغازي)، ارتفاع عدد الركاب خلال عام 2018، بنسبة 153% مقارنة بسنة 2017.

وقال مطار بنينا الدولي ، في الإحصائية العامة لسنة 2018، إن عدد الرحلات شهد نموا بنسبة 137% مقارنة بسنة 2017، كما شهد شحن البضائع زيادة بنسبة 235%، في المقابل انخفض معدل شحن البريد بنسبة 63%، بحسب بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي هذا في «ظل ظروف يعاني منها المطار من نقص في التجهيزات الأساسية والمعدات اللازمة لتشغيله وفق متطلبات قانون الطيران المدني».

واستؤنفت في ديسمبر الماضي، الرحلات بشكل طبيعي بعد إتمام عملية صيانة مهبط المطار، كما انتهت إدارة مطار بنينا الدولي في يناير الجاري من صيانة مقر الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية ضمن دعم إدارة المطار للشركات وخاصة المتعثرة منها.

إحصائية مطار بنينا الدولي لعام 2018. (صورة من المطار)
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