وصول شحنة من الدقيق إلى مدينتي سبها والشاطئ جنوب غرب ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 31 يناير 2019, 01:48 مساء
وحدة مبيعات مخازن الشاطئ. (الإنترنت)

أعلن مسؤول الإعلام بوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة طلال ساسي، وصول شحنة من الدقيق تقدر حوالي بـ 160 ألف كيس إلى مدينتي سبها والشاطئ جنوب غرب ليبيا.

وقال ساسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار باشرت توزيع الدقيق على مدينتي سبها والشاطئ، بعد وصولها برًا من مخازن السلع التموينية في منطقة قنفودة في بنغازي شرق البلاد إلى مخازن الشاطئ.

وأوضح ساسي، أن هذه المخصصات تشمل 113 مخبزًا في سبها، و 52 مخبزًا في الشاطئ، مؤكدًا أن الشحنة لن تكون الأخيره، على أن تصل قريبًا السلع التموينيه إلى الجنوب الغربي الذي عانى كثيرًا الفترة الماضية.

وحدة مبيعات مخازن الشاطئ. (الإنترنت)
وحدة مبيعات مخازن الشاطئ. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فعاليات ليبية الخميس بمعرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد
رياضة محلية
«فيفا» يصادق على الشلماني رئيسًا لاتحاد الكرة
رياضة محلية
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
إيرلندي «داعشي» يروي من معتقله في سورية قصته مع «المتطرفين»
دولى
تقرير: جنوب أفريقيا تزيل خلافات الـ12 ساعة في جهاز منتخب ليبيا
رياضة محلية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
ليبيا
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي» افتتاح مكتب للبعثة الأممية في المدينة
ليبيا
كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستخلص شاي يوقف نمو الخلايا السرطانية