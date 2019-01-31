وصول شحنة من الدقيق إلى مدينتي سبها والشاطئ جنوب غرب ليبيا

وحدة مبيعات مخازن الشاطئ. (الإنترنت)

أعلن مسؤول الإعلام بوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة طلال ساسي، وصول شحنة من الدقيق تقدر حوالي بـ 160 ألف كيس إلى مدينتي سبها والشاطئ جنوب غرب ليبيا.

وقال ساسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار باشرت توزيع الدقيق على مدينتي سبها والشاطئ، بعد وصولها برًا من مخازن السلع التموينية في منطقة قنفودة في بنغازي شرق البلاد إلى مخازن الشاطئ.

وأوضح ساسي، أن هذه المخصصات تشمل 113 مخبزًا في سبها، و 52 مخبزًا في الشاطئ، مؤكدًا أن الشحنة لن تكون الأخيره، على أن تصل قريبًا السلع التموينيه إلى الجنوب الغربي الذي عانى كثيرًا الفترة الماضية.

وحدة مبيعات مخازن الشاطئ. (الإنترنت)

وحدة مبيعات مخازن الشاطئ. (الإنترنت)