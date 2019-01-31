116 مهاجرًا غير شرعي يغادرون ليبيا إلى نيجيريا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 31 يناير 2019, 01:16 مساء
مغادرة المهاجرين غير الشرعيين الأراضي الليبية في طريقهم إلى نيجيريا. (الإنترنت)

غادر الأراضي الليبية، 116 مهاجرًا غير شرعي من  النيجيريين، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة النقيب طارق الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المهاجرين عادوا إلى بلادهم نيجيريا جوًا من مطار بنينا الدولي، بالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية ومصلحة الجوازات والجنسية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح الخراز، أنه جرى نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى المطار بعد توفير احتياجاتهم اللازمة للمغادرة، ونقل أغراضهم الشخصية معهم.

كما غادر الأراضي الليبية، مساء الأربعاء، خمسة من المهاجرين غير الشرعيين من الباكستانيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة دعا السلطات الليبية إلى وقف احتجاز المهاجرين بعد إنقاذهم أو اعتراضهم من قبل خفر السواحل في محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط. قائلًا إن المنظمة الدولية تسعى إلى تسريع عملية العودة الطوعية لأولئك المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال سوينغ: «دعوت السلطات إلى عدم وضع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل في مراكز الاعتقال، كما دعوت إلى تسريع عملية إعادة من يرغبون في العودة إلى ديارهم طواعية بدلاً من البقاء في الاحتجاز»، مضيفا أنه «من القسوة بمكان إرسال المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا مرة أخرى للاعتقال خاصة عندما لا يكون ذلك ضروريا».

مغادرة المهاجرين غير الشرعيين الأراضي الليبية في طريقهم إلى نيجيريا. (الإنترنت)
مغادرة المهاجرين غير الشرعيين الأراضي الليبية في طريقهم إلى نيجيريا. (الإنترنت)
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