الدغاري يتهم سلامة بـ«التهرب من الاستحقاقات الدستورية والالتزامات الدولية»

النائب خليفة الدغاري. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بـ«التهرب من الاستحقاقات الدستورية والالتزامات الدولية ونتائج مؤتمري باريس وباليرمو»، مشيرًا إلى أن سلامة «لم يعد لوثيقة الحوار السياسي أي اهتمام ويعمل على إسقاط مجلس النواب والحكومه الموقتة الداعمين الأساسيين للجيش الليبي».

وقال الدغاري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «المبعوث الأممي ومجموعه الحوار الإنساني للسلام التى يعمل بها منذ فترة طويلة، ادعيا أن طيفًا واسعًا من الليبيين يؤيدون ما يسمى بالملتقى الجامع، لوجود أفراد ومجموعات ممن يريدون استغلال سلامة، متجاهلاً الإعلان الدستوري ونتائج المؤتمرات السابقة التي تؤكد على إجراء انتخابات على قاعدة دستورية متينة».

وتابع عضو مجلس النواب، أن «سلامة أضاع فترة توليه لرئاسة البعثه وفقد البوصلة ويحتاج إلى من يعود إلى حيث بدأ، فسلامة يسعى للخروج بوثيقة يجسد فيها رؤيته وقلة قليلة من حوله ليقنع بها المجتمع الدولي (..) هذه الوثيقة ليس لها أي حظوظ على أرض الواقع إذا ما تجاهل الإعلان الدستوري وتعديلاته والجهود المبذولة المحلية والدولية».

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قال إنه لن يحدد موعدًا لعقد الملتقى الوطني إلا «عندما ينضج الأمر ويريد الليبيون أنفسهم التفاهم»، موضحًا أن الملتقى هدفه التأكيد على توافق الليبيين بشأن الانتخابات والاستحقاقات السياسية المقبلة.

وأضاف، خلال مقابلة أجراها مع قناة «ليبيا» الفضائية بثت مساء الأربعاء، آمل أن تحدث غدًا.. أتمنى غدًا إجراء الانتخابات البلدية والرئاسية والنيابية، لكن عملي يقوم على تأمين الشروط على نجاح هذه الانتخابات... عندما ينضج التفاهم للخروج من المرحلة الانتقالية سينعقد المؤتمر».

وأكد سلامة في حديثه أن أحد الأهداف الأساسية للملتقى الوطني هو التوصل إلى مرحلة الانتخابات، لكنه شدد على ضرورة أن «يلتزم الليبيون بما يتفقون عليه في الملتقى»، وقال ردًّا على سؤال بشأن خطته البديلة في حال فشله: «دعونا نعمل أولاً... الهدف هو إجراء الانتخابات، ولذلك نسعى إلى تفاهم حتى تنجح الانتخابات».

وردًّا على وصف المؤتمر الوطني بأنه «انقلاب» على المؤسسات الشرعية، علق سلامة قائلاً: «المؤتمر الوطني ليس انقلابًا على أحد»، وأضاف مازحًا: «شايفة شكلي انقلابي... شعري شاب ماعدش عندي قدرة على الانقلابات»، ثم تابع مؤكدًا: «المؤتمر ليس جسمًا جديدًا يضاف إلى الأجسام السياسية القائمة.. لكنه تفاهم حول الخروج من المرحلة الانتقالية.. ولا أنتظر إجماعًا، لكن يجب أن يكون هناك رأي غالب في القضايا السجالية...».

وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ سبتمبر 2018، رأى سلامة أن حزمة «الإصلاحات النقدية» التي شرع المصرف المركزي في تطبيقها قبل أكثر من ثلاثة أشهر «غير كافية»، ونوه إلى أن «هناك ثلاثة إجراءات مهمة» أخرى ينبغي المضي في تنفيذها.

وتابع: «أمر بنفسي على عدد من المصارف وأتابع سعر صرف العملة يوميًّا وأرى أن هناك تحسنًا.. صحيح أن الإجراءات غير كافية ونريد أكثر من ذلك.. نريد توحيد المصرف المركزي واجتماع المجلس لتحديد سعر صرف العملة وإعادة النظر في عدد كبير من الإجراءات الاقتصادية».