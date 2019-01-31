العودة الطوعية لخمسة مهاجرين غير شرعيين إلى باكستان

مغادرة مهاجرين راغبين في العودة إلى بلادهم من ليبيا. (صورة من منظمة الهجرة)

غادر الأراضي الليبية، مساء الأربعاء، خمسة من المهاجرين غير الشرعيين الباكستانيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان صادر عنه الأربعاء، إن المهاجرين الخمسة، عادوا إلى بلادهم باكستان جوًا من مطار معتيقه إلى مطار إسطنبول و منه إلى مطار العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بالتعاون مع السفارة الباكستانية في طرابلس والمنظمة الدوليه للهجرة.

وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة دعا السلطات الليبية إلى وقف احتجاز المهاجرين بعد إنقاذهم أو اعتراضهم من قبل خفر السواحل في محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط. قائلًا إن المنظمة الدولية تسعى إلى تسريع عملية العودة الطوعية لأولئك المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال سوينغ: «دعوت السلطات إلى عدم وضع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل في مراكز الاعتقال، كما دعوت إلى تسريع عملية إعادة من يرغبون في العودة إلى ديارهم طواعية بدلاً من البقاء في الاحتجاز»، مضيفا أنه «من القسوة بمكان إرسال المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا مرة أخرى للاعتقال خاصة عندما لا يكون ذلك ضروريا».