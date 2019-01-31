حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (31 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر ليبيا اليوم، بطقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحــرارة القصوى بين (16 – 21)، لتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين حيث تصل بين (23 – 28)مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية، وتكون الضباب على مرتفعات الجبل الأخضر هذه الليلة وصباح الغد.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تتحول يوم الغد جنوبية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصـوى بين (15 – 20) ولا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 24)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا من يوم الغد.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (22- 26)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا: