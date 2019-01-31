حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (31 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر ليبيا اليوم، بطقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحــرارة القصوى بين (16 – 21)، لتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين حيث تصل بين (23 – 28)مْ.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية، وتكون الضباب على مرتفعات الجبل الأخضر هذه الليلة وصباح الغد.
والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تتحول يوم الغد جنوبية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصـوى بين (15 – 20) ولا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 24)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا من يوم الغد.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (22- 26)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
طرابلس
|
06
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
العزيزية
|
06
|
19
|
قليلة السحب
|
09
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزاوية
|
07
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الخمس
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مصراتة
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سرت
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
09
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
نالوت
|
02
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
يفرن
|
02
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غريان
|
03
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ترهونة
|
05
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بني وليد
|
05
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مزده
|
03
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ابونجيم
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القريات
|
05
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
07
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
06
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
07
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
09
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
05
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
07
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
09
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
11
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
البريقة
|
09
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
11
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
اجدابيا
|
11
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
11
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بنغازي
|
08
|
17
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
مرج
|
05
|
14
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
البيضاء
|
05
|
12
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
شحات
|
04
|
12
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
درنة
|
07
|
17
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
طبرق
|
09
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
10
|
21
|
قليلة السحب
|
جالو
|
09
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
26
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
09
|
23
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
10
|
26
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
تازربو
|
08
|
23
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
08
|
24
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الكفرة
|
08
|
22
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
09
|
23
|
صافية إلى ظهور بعض السحب