وفد صيني يبحث في بنغازي استئناف العمل في المشاريع الإسكانية المتوقفة

وفد الشركات الصينية الذي يزور بنغازي. (صورة من البلدية)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، مع وفد من الشركات الصينية الذي يزور المدينة، التدابير اللازمة لوضع إطار عام للبدء في حل الإشكاليات القانونية والمالية لعودة الشركات لاستئناف عملها، خاصة في المشاريع الإسكانية بمنطقة قنفودة وجردينا، باعتبارها مشاريع ذات نسبة إنجاز كبيرة.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، إن اللقاء الذي عقد في مقر شركة الخليج العربي للنفط، حضره رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد شتوان وعضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث إقدورة ووكيل الديوان ناصر الأوجلي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية صالح القذافي ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي وعدد من مسؤولي الشركات العامة والمتخصصين في مجالات الإسكان والمرافق والبنية التحتية وفي المجالات النفطية.

وأشارت إلى أن اللقاء، نافش اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع إطار عام للبدء في حل الإشكاليات القانونية والمالية لعودة الشركات لاستئناف عملها، خاصة في المشاريع الإسكانية بمنطقة قنفودة وجردينا، باعتبارها مشاريع ذات نسبة إنجاز كبيرة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية ضرورة استمرارية هذه اللقاءات للعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة التي تحقق مصلحة ومنفعة مشتركة للطرفين، مشيرًا إلى أن توفير السكن الملائم للمواطنين من أولويات عمل البلدية.

وتابع البيان، أن اجتماعًا منفصلًا عقد بين رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط والشركات الصينية المتخصصة في مجال الأعمال النفطية، حيث تناول تفعيل العقود والتعاون المشترك بين الطرفين.

وفد الشركات الصينية الذي يزور بنغازي خلال اجتماع بشركة الخليج العربي للنفط. (صورة من البلدية)

وفد الشركات الصينية الذي يزور بنغازي خلال اجتماع بشركة الخليج العربي للنفط. (صورة من البلدية)