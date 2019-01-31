تحمل مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا.. سالفيني: انتهاء أزمة سفينة «سي ووتش»

وزير داخلية ايطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يلقي خطابا أمام انصاره. (أرشيفية: الإنترنت)

وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني موافقة دول أوروبية على تقاسم 47 مهاجراً أنقذوا قبالة ليبيا ظلوا عالقين على متن سفينة (سي ووتش3) بـ«المهمة التي أنجزت».

وقال وزير الداخلية الإيطالي: «مرة أخرى، بفضل التزام الحكومة الإيطالية وعزم وزارة الداخلية، اضطرت أوروبا للتدخل وتحمل المسؤولية. اتفقت ست دول على استقبال المهاجرين بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية. الدول هي فرنسا والبرتغال وألمانيا ومالطا ولوكسمبورغ ورومانيا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأعرب سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الإئتلاف الثنائي الحاكم، عن «الأمل، استنادًا إلى الوثائق التي تم جمعها، في فتح تحقيق لتوضيح سلوك المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط».

وأضاف سالفيني، الذي أعلن منذ مدة إغلاق موانئ إيطاليا أمام المهاجرين، أن الهدف من اتفاق الدول على استقبالهم «كان أيضًا في هذه الحالة هو إيجاد حل يمكن أن يوفق بين سلامة الناس في البحر وسلامة بلد كإيطاليا، التي لم تعد ترغب في أن تكون ملجأ لجميع المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا».