إصابة مدني برصاص عشوائي في بئر الأشهب شرق طبرق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 31 يناير 2019, 07:56 صباحا
مستشفى الجلاء. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي مدنيًا أصيب برصاص عشوائي في بلدية بئر الأشهب (74 كلم) شرقي مدينة طبرق.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المواطن سعد مسعود بوبكر (47 عامًا) أصيب بطلق ناري في الرجل اليمنى بسوق السيارات.

وأوضحت البرغثي، أن المُصاب قبع بمركز طبرق الطبي يومين ومن ثم نقل إلى مستشفى الجلاء إلى أن غادرها  (خروج على المسؤولية) بعد أن قرر الأطباء بتر رجله إلا أنه رفض نصائح الأطباء.

وتعاني المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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