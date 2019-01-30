السراج : نتطلع للاستفادة من المرحلة الانتقالية التي مرت بها جمهورية التشيك

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنه «يتطلع» إلى الاستفادة من «التجربة الديمقراطية في جمهورية التشيك والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد عام 1989».

وأكد السراج خلال زيارته إلى البرلمان التشيكي الأربعاء على «أهمية تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب».

والتقى السراج مع رئيس مجلس النواب راديك فوندراشيك ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك ياروسلاف كوبيرا حيث تطرقا إلى ملف الهجرة و«ما تمثله من تحديات واتفق الجانبان على أسس مواجهتها أمنيا واقتصاديا وإنسانيا».

وأكدا رئيسا مجلسي النواب والشيوخ التشيكي على أن «استقرار ليبيا يمثل أمرا حيويا وأهمية كبرى لأوروبا».

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واستمع السراج خلال اللقاء لشرح عن برامج وآليات عمل المجلسين، والدور التشريعي والرقابي والاستشاري لمجلسي النواب والشيوخ التشيكي.