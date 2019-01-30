الخيالي: القوات المسلحة تؤمن مطار سبها بشكل جيد وأزمة الوقود في طريقها للحل

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 30 يناير 2019, 10:22 مساء

قال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، الأربعاء، إن القوات المسلحة متواجدين قرب المطار ويجري «تأمينه بشكل جيد»، مشيراً إلى أن المطار سيعود للعمل بشكل رسمي ويستقبل وتقلع منه الرحلات بعد «انتهاء الصيانة وفي حال توفرت الإمكانيات».

وأوضح الخيالي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنهم قاموا بزيارة لمطار سبها رفقة مدير المطار، وتقييم الأضرار بشكل مبدئي والاطلاع على مرافقه وبرج المراقبة والمهبط أيضًا»، لافتًا إلى أن «الجميع يعمل على قدم وساق حتى يعود المطار للعمل، من كهرباء وشركة النظافة وكافة الجهات».

وأشار الخيالي إلى أن «الحياة بدأت تعود شيئًا فشيئًا في المدينة، وأزمة الوقود ستحل بشكل نهائي خلال الفترة القادمة ، حيث أن الكميات متوفرة بكثرة في المستودع وانحلت الأزمة في تمهنت وسمنو وبعض المناطق بالجنوب».

أما في مدينة سبها «لا يزال يوجد نقص بعض الشيئ بسبب تقسيم الوقود ، لأن عدد سكانها كبير ويجب أن يدخلها الوقود بكميات أكبر، بالإضافة الى مراقبة محطات الوقود لضمان وصول الوقود للمواطنين، وسيتم التواصل مع مسؤولي المستودع بذلك الخصوص».

وأكد الخيالي أن السيولة النقدية «وصلت، وسيجري استلام الصكوك من قبل المواطنين كلًا منهم يتجه إلى مختار المحلة ويقدم الصك وبعد يومين أو ثلاثة يستلم المبلغ، كحل بديل عن طوابير المصارف الطويلة والمشاكل التي تحدث بها، فضلًا عن وقوف السيدات من منتصف الليل في تلك الطوابير حتى تتحصل على مكان متقدم في الصباح ونحن لا نريد حدوث هذا».

ونوه عميد بلدية سبها إلى أن مدينة سبها تعاني «نقصًا شديدًا في مادة الدقيق بالإضافة إلى أن المشكلة الأساسية في المدينة الآن هي السلع التموينية والغذائية وأسعارها المرتفعة»، مشيرًا إلى أن الدقيق «سيتوفر خلال اليومين القادمين لأنه وصلت كميات إلى المدن المجاورة، مطالبًا الجهات المختصة بدعم المدينه بالسلع التموينية».

وتحدث الخيالي عن الوضع الأمني قائلًا: «الوضع الأمني في تحسن مستمر والمواطنين يتحركون بأريحية حتى ساعات متأخرة من الليل بعكس الفترة الماضية».

ودعا الخيالي «جميع الموظفين والعاملين وأعضاء المحاكم والأجهزة الأمنية المتغيبين الالتحاق بأعمالهم فورًا حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة».

ولفت الخيالي إلى أن «عددا كبيرا التحقوا بأعمالهم ولكن على الجميع الالتحاق والقيام بواجبهم الوطني والإنساني اتجاه المدينة وأهلها».

وناشد الخيالي الجهات المختصة بحل «أزمة وإشكالية الصرف الصحي التي تعتبر أكبر المشاكل التي تعانيها المدينة والتي تحتاج إلى حل جذري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
إيرلندي «داعشي» يروي من معتقله في سورية قصته مع «المتطرفين»
دولى
تقرير: جنوب أفريقيا تزيل خلافات الـ12 ساعة في جهاز منتخب ليبيا
رياضة محلية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
ليبيا
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي» افتتاح مكتب للبعثة الأممية في المدينة
ليبيا
كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر