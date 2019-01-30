السفارة الأميركية: السفير بودي زار مصراتة والتقى باشاغا وقيادات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 09:21 مساء
لقاء باشاغا والسفير الأميركي بيتر بودي في مصراتة. (وزارة الداخلية)

قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، إن القائم بالأعمال السفير بيتر وليام بودي زار اليوم الأربعاء، مدينة مصراتة «على رأس وفد رسمي» وعقد اجتماعا مع كل من المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمّد الحداد، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين العسكريين.

وأوضحت السفارة الأميركية في بيان أن «المحادثات تركّزت على الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية الليبية قادرة تماما على توفير الأمن للشعب الليبي».

وأضافت السفارة أن القائم بالأعمال السفير بيتر وليام بودي «جدد خلال الاجتماع، التأكيد على أنّ الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقيام ليبيا كدولة مستقرة وموحدة قادرة على مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين».

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وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن باشاغا طلب من الجانب الأميركي «دعم وزارة الداخلية في مجالات التدريب وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لها» وشدد على ضرورة التعاون بين البلدين.

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