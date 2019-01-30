«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية

البخاري محمد البخاري ضابط برتبة مقدم في المعارضة التشادية أحد الذين ألقي القبض عليهم. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على ضابط من المعارضة التشادية برتبة مقدم خلال مداهمة أمنية لوكر «مجموعة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة والخطف والقتل تحت التعذيب بمنطقتي السواني والكريمية» جنوب غرب طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «أعضاء من وحدة المعلومات والتحري بمنطقة الكريمية وأعضاء من قوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة» اقتحموا المكان بعد أخذ الإذن من المحامي العام بشأن ضبط هذه المجموعة بعد ورود بلاغ من وحدة المعلومات والتحري الكريمية بمديرية أمن الجفارة بشأنها.

واكدت وزارة الداخلية أنه «تم ضبط المجموعة المسلحة والعثور على عدد من السيارات المسروقة المبلغ عنها، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين». وبينت «أن المقبوض عليهم هم من جنسيات غير ليبية وأحدهم يدعى البخاري محمد البخاري برتبة مقدم في المعارضة التشادية، وبالتحقيق معه اعترف بمشاركته في عدة حروب».

ونوهت الوزارة إلى أن المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني تقدم «بالشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد في ضبط هذه المجموعة الإجرامية».