بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو في شركة تطوير للأبحاث ببنغازي. (الإنترنت)

زارت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، شركة تطوير للأبحاث في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة عبر حسابها في «تويتر» الأربعاء إن ماريا روبيرو «اطلعت على المشاريع التي تعمل عليها الشركة في عدة مجالات و التي يأتي على رأسها مركز تطوير لريادة الأعمال الذي أطلقته تطوير للأبحاث بشراكة مع الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا».

والتقت ماريا روبيرو بـ«المشاريع المنضمة إلى حاضنة اعمال TEC في مساحة العمل المشتركة المخصصة لرواد الأعمال، و الذي كان من أبرزهم School Connect و Artopia حيث اطلعت على مشاريعهم و أشادت بأفكارهم وعملهم الجهيد والمميز في سبيل تحقيق ذلك».

يذكر أن شركة «تطوير» للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات، التابعة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، أعلنت في مارس 2018 إطلاق أول مركز تطوير لريادة الأعمال في ليبيا.

إطلاق أول مركز تطوير لريادة الأعمال في ليبيا

ويهدف المركز، الذي أُنشئ في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، إلى مساعدة الشباب على إنشاء 90 شركة ناشئة، من المتوقع أن توفر 1000 فرصة عمل للشباب حتى نهاية العام 2020.

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو في شركة تطوير للأبحاث ببنغازي. (الإنترنت)

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو في شركة تطوير للأبحاث ببنغازي. (الإنترنت)

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو في شركة تطوير للأبحاث ببنغازي. (الإنترنت)

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو في شركة تطوير للأبحاث ببنغازي. (الإنترنت)

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو في شركة تطوير للأبحاث ببنغازي. (الإنترنت)