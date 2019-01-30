سلامة: البعثة لن تعارض انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حالة وجود اتفاق عليه

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا إن البعثة لن تعارض انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حالة وجود اتفاق عليه، مؤكداً أن الهدف هو ضمان وحدة ليبيا واستقرارها واستقلالها.

وأكد سلامة في حوار على قناة «ليبيا روحها الوطن» عبر الفيديو أن البعثة تتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى تفاهم ليبي ليبي على تزمين المرحلة المقبلة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات. وأضاف أنه يريد أن يتفق الليبيون على جدول زمني للاستفتاء والانتخابات.

وأضاف سلامة أن الملتقى الوطني الجامع قائم على فكرة أن «الأكثرية في ليبيا يريدون الانتخابات»، مشيراً إلى أن «البعثة لا تسعى إلى إنشاء جسم جديد يضاف إلى أجسام قائمة فالملتقى هو إعلان تفاهم وموعد ولقاء للوصول إلى الحد من التفاهم بين الليبيين للوصول إلى مؤسسات ثابتة ومستقرة».