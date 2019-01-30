سلامة: البعثة لن تعارض انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حالة وجود اتفاق عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 07:02 مساء

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا إن البعثة لن تعارض انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حالة وجود اتفاق عليه، مؤكداً أن الهدف هو ضمان وحدة ليبيا واستقرارها واستقلالها.

وأكد سلامة في حوار على قناة «ليبيا روحها الوطن» عبر الفيديو أن البعثة تتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى تفاهم ليبي ليبي على تزمين المرحلة المقبلة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات. وأضاف أنه يريد أن يتفق الليبيون على جدول زمني للاستفتاء والانتخابات.

وأضاف سلامة أن الملتقى الوطني الجامع قائم على فكرة أن «الأكثرية في ليبيا يريدون الانتخابات»، مشيراً إلى أن «البعثة لا تسعى إلى إنشاء جسم جديد يضاف إلى أجسام قائمة فالملتقى هو إعلان تفاهم وموعد ولقاء للوصول إلى الحد من التفاهم بين الليبيين للوصول إلى مؤسسات ثابتة ومستقرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر