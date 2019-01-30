غسان سلامة: هناك خصوصية سياسية للأزمة الليبية.. وأحد شروط نجاح الانتخابات وجود وضع أمني مقبول

قال رئيس بعثة الدعم لدى ليبيا، غسان سلامة، إن لكل حالة سياسية خصوصيتها، ولا يمكن تطبيق الحالة اللبنانية بأي حال على الحالة الليبية.

وأضاف سلامة في مقابلة أجرتها معه قناة «ليبيا روحها الوطن» عبر الفيديو بشأن إجراء الانتخابات وسير العملية السياسية، أن المطلوب هو «تحييد السلاح عن العملية السياسية»، مؤكدًا صعوبة «إجراء الانتخابات إذا حدث فيها تدخل من التشكيلات المسلحة».

وقال: «نريد تسجيل أكبر عدد في سجل الناخبين»، مع ضرورة احترام صندوق الانتخابات من قبل جميع الأطراف والتزام من مختلف الأطراف بقبول نتيجة هذه الانتخابات حتى لا يتكرر ما حصل في 2014»، مشيرًا في الوقت نفسة إلى أن أحد شروط نجاح الانتخابات وجود وضع أمني مقبول.

وحول دور البعثة أكد سلامة أن ثوابت البعثة الأممية مكافحة الإرهاب وتأييد كل مَن يحاربه، مشددًا على ضرورة أن يسهم الليبيون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب».

وأضاف سلامة أن دور البعثة تقريب وجهات النظر والإسهام في وقف إطلاق النار، قائلاً: «لن نتسامح مع مَن يخرق الهدنة»، وأشار إلى «روح جديدة تسود مجلس الأمن تؤكد فرض عقوبات على مَن يخرق الهدنة». وقال إنه يؤيد أي «طرف ليبي يسعى للسلم الأهلي وفك الاشتباك».