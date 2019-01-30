بالصور: السراج في براغ يبحث عودة الشركات التشيكية ومشاركتها في إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 05:10 مساء
السراج مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش.(الإنترنت)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش، عودة الشركات التشيكية ومشاركتها في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى عدد من الملفات في قطاع الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إن السراج أكد أن «عملية الإصلاح الاقتصادي تشمل تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، وهو ما يأمل تحقيقه مع جمهورية التشيك».

وأعلن السراج  الاتفاق على «تفعيل اتفاقات التعاون الاقتصادي والصحي والفني الموقَّعة بين البلدين والسارية المفعول، وتلبية احتياجات ليبيا في قطاع الخدمات».

 وأكد السراج «أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والإتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توحيد الرؤية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف».

وقدم السراج شكره للحكومة التشيكية على ما قدمته من «مساعدات لخفر السواحل، لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة».

السراج مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش.(الإنترنت)
السراج مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش.(الإنترنت)
السراج خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بجمهورية التشيك.(الإنترنت)
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