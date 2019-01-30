ضخ 34.4 مليون لتر بنزين بخزانات «البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 04:52 مساء
الناقلة هافانا جرين تغادر ميناء بنغازي بعد أن انتهت من تفريغ شحنة بنزين (صفحة شركة البريقة على فيسبوك)

أنهت ناقلة الوقود «هافانا غرين» أمس عمليات ضخ وتفريغ 34.41 مليون لتر بنزين بخزانات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت الشركة في صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي إن الناقلة هافانا شرعت في عمليات التفريغ والضخ أول من أمس، وتتأهب حاليا لمغادرة منصة الرصيف النفطي بنغازي.

يأتي ذلك ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية التي تستكملها إدارة تشغيل منطقة بنغازي. وكانت ناقلة الغاز التحدي قد غاردت منصة الرصيف البنفطي بنغازي أول من أمس بعد أن أنهت ضخ وتفريغ 1684 طن متري من غاز الطهي بخزانات الشركة في مستودع رأس المنقار.

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