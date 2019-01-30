مدير أمن السواحل يتفقد النقاط البحرية حتى الحدود مع مصر

جولة مدير إدارة أمن السواحل بالمنطقة الشرقية. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، إن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة للوزارة أجرى جولة تفقدية للنقاط البحرية التابعة للإدارة حتى الحدود مع مصر.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل قام صباح اليوم رفقة رئيس مكتب العمليات البحرية ومنسق الفروع بالمنطقة الشرقية بزيارة لفرع الإدارة بمنطقة الجبل الأخضر.

وأوضحت أنه جرى خلال الزيارة تفقد النقاط البحرية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، منوهة إلى أن هذه الجولة ستشمل أيضا زيارة فرع الإدارة في طبرق وصولاً للحدود الليبية المصرية.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل قام أمس الثلاثاء، بزيارة إلى فرع الإدارة في بنغازي التقى خلالها عدد من أعضاء الفرع لمناقشة سير العمل داخله.