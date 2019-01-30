الصديق الكبير يبحث مع اللافي مشاريع مصلحة التخطيط العمراني

لقاء الكبير واللافي. (صورة من مصرف ليبيا المركزي)

التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، فرج اللافي رئيس لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني، وعددًا من مدراء الإدارات بالمصلحة، بحضور مستشاري المحافظ، لاستعراض أولويات المشاريع التي تستهدفها المصلحة لأجل أداء عملها.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان صادر عنه اليوم، إن اللقاء الذي عقد بمقر المصرف، جاء بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتفعيل دور مصلحة التخطيط العمراني في تحقيق التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد، ومتابعةً للاجتماعات السابقة بالخصوص.

وأكد المصرف في بيانه، أنه جرى استعراض أولويات المشاريع التي تستهدفها المصلحة لأجل أداء عملها، وإمكانية مساعدتها لتنفيذها على الوجه الأكمل.