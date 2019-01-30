يستقبل 500 حالة يوميًا.. عودة مستشفى عطية كاسح للعمل بدعم «أوروبي»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 30 يناير 2019, 02:38 مساء
صورة من حفل تدشين إعادة افتتاح مستشفى عطية الكاسح

عاد مستشفى عطية كاسح في الكفرة للعمل مرة أخرى بعد خضوعه لعملية إصلاح وتجديد بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع «تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي».

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه سلم بالتعاون مه وزارة الحكم المحلي لبلدية الكفرة، مبنى المستشفى العام بعد تجديده.

وأشار البرنامج إلى أن المستشفى سيستقبل بدءًا من الآن فصاعدًا ما يقرب من 500 حالة يوميًا، بما في ذلك أقسام طب الأطفال والنساء والجراحة والطوارئ، مضيفًا أن المستشفى جرى تزويده بغرفتي جراحة ووحدة عناية مركزة.

وقال عميد بلدية الكفرة الكفرة عبدالرحمن عقوب، أثناء احتفال افتتاح المستشفى: «سيقدم المستشفى خدمة رعاية صحية جيدة لسكان الكفرة والمدن المجاورة».

ويعتبر المستشفى الأكبر والأقدم في جنوب شرق ليبيا، ويقدم الرعاية الصحية لأكثر من 80 ألفًا من سكان الكفرة والمدن المجاورة مثل  تازربو وربيانة.

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