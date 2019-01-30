وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي» افتتاح مكتب للبعثة الأممية في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 01:29 مساء
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي». (صورة من بلدية بنغازي)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ماريا ريبيرو، سبل دعم عمل المنظمات الدولية في مدينة بنغازي وإجراءات افتتاح مكتب البعثة في بنغازي.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء حضره سامر عبدالجبار مسؤول منظمة الغذاء العالمي، والدكتور جعفر حسين مسؤول منظمة الصحة العالمية، وإيفا منظمة الهجرة الدولية، وإدريس غيث اقدورة عضو المجلس التسييري للبلدية، ومدير منفذ مطار بنينا العميد جلال هويدي، ووكيل الديوان ناصر الأوجلي، ورئيس لجنة التواصل مع المنظمات الدولية إدريس السعيطي، وعدد من أعضاء اللجنة، وحسين الفلاح رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للإغاثة الإنسانية.

تناول اللقاء سبل دعم عمل المنظمات الدولية في مدينة بنغازي وإنجاز عملها وإجراءات افتتاح مكتب البعثة في بنغازي وبرامج التعاون المشترك، فيما يتعلق بخطة الاستجابة للمتطلبات الإنسانية للعام 2019.

من جانبه، أبدى رئيس المجلس التسييري للبلدية استعداد البلدية للتعاون التام لتسهيل جميع الإجراءات التي تمكن المنظمات المعنية من أداء دورها بالصورة الصحيحة.

وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي». (صورة من بلدية بنغازي)
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي». (صورة من بلدية بنغازي)
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي». (صورة من بلدية بنغازي)
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي». (صورة من بلدية بنغازي)
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