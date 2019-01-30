الصحة العالمية تنظم ورشة لـ22 ليبيًا حول الصحة العقلية في إطار الممارسة الأسرية

أقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني ورشة عمل تدريبية مدتها أسبوع واحد حول الصحة العقلية في إطار الممارسة الأسرية.

وتهدف الورشة التي تجري في تونس من 28 يناير وحتى 1 فبراير 2019، إلى توفير إرشادات ومعارف ومهارات إضافية حول الصحة العقلية في الرعاية الأولية، بما يتماشى مع التوجيهات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في برنامج تقليص الفراغ بالصحة العقلية (mhGAP)، كما تهدف إلى توفير إرشادات واضحة حول العناصر المشتركة لرعاية الصحة العقلية بما في ذلك إحالة الحالات المعقدة.

ويدعم مشروع تطوير الرعاية الصحية الممول من قبل وزارة التنمية الدولية هذه الورشة، باعتباره عنصرًا أساسيًا في نهج ممارسة الأسرة، بحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ويشارك في الورشة 22 شخصًا، يمثلون قسم الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة المركزية ومستشفيات الإحالة وأخصائيين من مجلس طبيب العائلة في ليبيا وأطباء من مراكز الرعاية الصحية الأولية الستة.

وقالت منظمة الصحة العالمية (مكتب ليبيا)، في بيان صادر عنها اليوم، إن التدريب تولاه أطباء أسرة من الرعاية الأولية الدولية (PCI) الذين لديهم خبرة واسعة في العمل في المنطقة، بما في ذلك ليبيا، مشيرة إلى أنه ستقدم في نهاية ورشة العمل أدوات تدريب ليتم استخدامها من قبل المشاركين لتبادل المعلومات والمهارات وكذلك تدريب زملائهم في العمل وفى المراكز الصحية المجاورة.