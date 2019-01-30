وزيرا الصحة والحكم المحلي بالوفاق يبحثان النهوض بالمرافق الطبية في البلديات

وزيرا الحكم المحلي وصحة الوفاق. (الإنترنت)

بحث وزيرا الحكم المحلي المفوض الدكتور ميلاد الطاهر ووزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور أحميد محمد بن عمر، سبل النهوض بالمرافق الطبية في البلديات.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان صادر عنها اليوم، إن الوزير الطاهر بحث خلال اللقاء الذي عقده أمس مع وزير صحة الوفاق العديد من النقاط أهمها المشاكل والمختنقات الصحية بالبلديات والنهوض بالمرافق الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطن وإيجاد الحلول لها بالتعاون بين الطرفين.

وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أنه في إطار دعم اللامركزية نوقشت آلية نقل بعض الاختصاصات إلى البلديات.

وكان وزير صحة الوفاق، استعرض خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خطة عمل الوزارة للعام الحالي 2019.

ووفق المكتب الإعلامي لإدارة التواصل، فإن الجانبين ناقشا تفاصيل الخطة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وإعادة الثقة في الطبيب الليبي، وتوطين العلاج بالداخل.