تعليم الوفاق تناقش أوضاع المعيدين وبرامج الدراسات العليا بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 11:38 صباحا
اجتماع مدير إدارة الدراسات العليا بتعليم الوفاق لمناقشة المشاكل والمختنقات التي تمر بها الدراسات العليا بالداخل. (صورة من تعليم الوفاق)

ناقش مدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور سعيد معيوف، أوضاع الدراسات العليا بالمؤسسات التعليمية والمشاكل والمختنقات التي تمر بها الدراسات العليا بالداخل.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاجتماع استعرض الحلول الموضوعة من قبل إدارة الدراسات العليا بالوزارة والعازمة على تنفيذها ضمن خطة عمل الإدارة للعام 2019، لاسيما فيما يتعلق بأوضاع المعيدين الراهنة، وبرامج الدراسات العليا بالداخل القائمة حالياً.

يأتي الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بمقر إدارة الدراسات العليا استكمالاً للاجتماع الذي عقد بين مديري شؤون الوزارة بوزارة التعليم وأعضاء إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ضمن متابعة مجلس الوزراء لعمل الوزارة بالقطاع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملها في خدمة قطاع التعليم، بحسب البيان.

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