الأرصاد توضح مناطق سقوط الأمطار خلال الــ 48 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الخاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة القادمة، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة اليوم وصباح الغد، على سهل بنغازي - المرج – البيضاء – شحات – درنة.

وحول حالة الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، ويميل الطقس للاعتدال على مناطق شمال غرب ليبيا بداية من يوم الجمعة.