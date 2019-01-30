حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (30 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، ويميل الطقس للاعتدال على مناطق شمال غرب ليبيا بداية من يوم الجمعة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين (16 – 21)مْ ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم وصباح الغد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (15 – 20) مْ ولا تتجاوز (14)مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 21)مْ.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 22)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: