حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (30 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، ويميل الطقس للاعتدال على مناطق شمال غرب ليبيا بداية من يوم الجمعة.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحــرارة القصوى بين (16 – 21)مْ ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم الجمعة.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم وصباح الغد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (15 – 20) مْ ولا تتجاوز (14)مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 21)مْ.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (18- 22)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
08
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
09
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
طرابلس
|
06
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
العزيزية
|
06
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
الزاوية
|
07
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
الخمس
|
08
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
09
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
مصراتة
|
08
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
09
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
سرت
|
08
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
09
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
نالوت
|
06
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
يفرن
|
02
|
14
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
04
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
غريان
|
05
|
14
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
06
|
14
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
ترهونة
|
06
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
بني وليد
|
07
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
مزده
|
03
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
05
|
16
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
أبونجيم
|
08
|
21
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
10
|
22
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
القريات
|
05
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
هون
|
07
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
21
|
قليلة السحب
|
غدامس
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
10
|
21
|
قليلة السحب
|
أوبارى
|
06
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
07
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
05
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
09
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
11
|
22
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
البريقة
|
09
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
11
|
21
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
إجدابيا
|
11
|
18
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
11
|
20
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
بنغازي
|
08
|
15
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
07
|
14
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
المرج
|
08
|
13
|
سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
13
|
سقوط أمطار متفرقة صباحاً
|
البيضاء
|
06
|
11
|
سقوط أمطار متفرقة
|
06
|
11
|
أمطار متفرقة صباحاً
|
شحات
|
08
|
14
|
سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
14
|
أمطار متفرقة صباحاً
|
درنة
|
07
|
15
|
سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
16
|
أمطار متفرقة صباحاً
|
طبرق
|
09
|
17
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
10
|
19
|
السماء مغطاة جزئياً بالسحب
|
جالو
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
09
|
22
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
09
|
24
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
تازربو
|
08
|
21
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
08
|
24
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الكفرة
|
08
|
19
|
صافية إلى ظهور بعض السحب
|
09
|
22
|
صافية إلى ظهور بعض السحب