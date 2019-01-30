صحة الوفاق تشرعُ في صيانة وتجهيز مراكز صحية في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 30 يناير 2019, 09:57 صباحا
وزير صحة الوفاق خلال لقائه رئيس المجلس المحلي تاورغاء. (الإنترنت)

سلم مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني فوزي أونيس، رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء عبد الرحمن شكشاك، عقود صيانة مركز صلاح الدين ومركز الأمراض السارية بالمدينة.

ووجّه شكشاك، عقب استلام عقود الصيانة الشكر لوزارة الصحة، قائلا «إنها من أولى الوزارات التي شرعت بالعمل داخل المدينة وتعاقدت على صيانة المرافق الصحية المهمة بمدينة تاورغاء».

وأوضح شكشاك، أن وزارة الصحة قدمت كافة التسهيلات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتعافي القطاع الصحي بالمدينة ورجوع عمل المراكز والمستشفيات.

من جانبه، قال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة إنهم اتخذوا الإجراءات الأولى للصيانة الشاملة للمراكز الصحية بالمدينة، مؤكدًا سيتم توفير التجهيزات الكاملة بها.

وأشار إلى أنه سيتم التعاقد على صيانة مستشفى تاورغاء العام خلال الأيام القادمة.

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