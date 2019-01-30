بالفيديو.. وصول طائرة عسكرية محملة بالسيولة النقدية إلى قاعدة تمنهنت العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 08:50 صباحا
سيولة نقدية. (شعبة الإعلام الحربي)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وصول طائرة شحن عسكرية قادمة من مصرف ليبيا المركزي في بنغازى محملة بالسيولة النقدية، إلى قاعدة تمنهنت العسكرية في الجنوب.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في مقطع بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إن وفدًا من جميع مصارف سبها كان في استقبال الشحنة التي تؤمنها ومطار تمنهنت عناصر تابعة للقيادة العامة، في إطار العملية العسكرية لتطهير الجنوب الليبي.

وأكدت أن لجنة مختصة ستتسلم السيولة النقدية التي تبــلغ  قيمتها 82 مليون دينار ليبي، تحت إشراف ومتابعة القوات المسلحة الليبية، التي ساهمت في نقل الأموال من مدينة بنغازي إلى قاعدة تمنهنت العسكرية.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في 15 يناير الجاري، أمرًا ببدء العملية العسكرية الشاملة في مناطق الجنوب الغربي، «لتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبيرة يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد».

وأشار بيان القيادة العامة إلى أن العملية تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي.

كما تهدف إلى تأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي التي تغذي كافة المناطق الليبية في الشمل وتقوم عليها مشاريع كثيرة لتنمية مناطق الجنوب، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها.

وبحسب البيان، فإن العملية تهدف -كذلك- إلى فرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة غير الشرعية التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وتأمين الشركات النفطية المحلية والأجنبية سواء العاملة في قطاع النفط والغاز أو المشاريع الزراعية وكذلك العاملة في البناء والتطوير العمراني.


 

سيولة نقدية. (شعبة الإعلام الحربي)
سيولة نقدية. (شعبة الإعلام الحربي)
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