القبض على شخص في بنغازي يشتري العملات الأجنبية بصكوك مزورة

مركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي. (صورة من داخلية الموقتة)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بنغازي من القبض على شخص يشتري العملات الأجنبية بصكوك مصدقة مزورة في سوق العملة بمنطقة السلماني في المدينة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن، النقيب أحمد ضوء المسماري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن معلومات وردت للقسم عن قيام شخص يتردد بشكل مستمر على سوق العملة بالسلماني ويشتري العملات الأجنبية بصكوك مصدقة مزورة.

وأوضح المسماري، أن وحدة التزييف والتزوير بالقسم ألقت القبض عليه بعد أن نصبت كمينًا محكمًا له والتعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة بالسوق، مؤكدًا ضبط أربعة صكوك مصدقة جاهزة للصرف ودفترًا للصكوك وختمًا مخصصًا لمصرف الوحدة بالمدينة.

وأضاف مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن، أن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بعد انتهاء التحقيقات الأولية معه.