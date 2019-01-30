بلدية الكفرة تستلم مستشفى الشهيد عطية الكاسح بعد إنتهاء صيانته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 01:42 صباحا

استلم المجلس البلدي الكفرة مستشفى الشهيد عطية الكاسح بعد إنتهاء صيانته بتمويل من الاتحادالأوروبي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقال عميد بلدية الكفرة،عبدالرحمن عقوب، لبعثة الاتحاد الأوروبي: «المستشفى سيقوم بتقديم خدمات صحية إلى سكان الكفرة والمدن المجاورة لها».

وأضاف: «من المنتظر أن يقدم هذا المستشفى الذي كان قد تعرض لأضرار كبيرة جراء العنف الذي شهدته المدينة خلال السنوات القليلة الماضية، خدماته لحوالي 500 مواطن يوميا».

من جانبه قال مدير المستشفى، أحمد بومطاري، أنه «بعد خمسة أشهر من العمل المتواصل تحقق الحلم حيث أن المستشفى الذي لم يشهد أي عملية صيانة منذ سنة 2005 عاد للعمل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة».

يذكر أن صيانة مستشفى الشهيد عطية الكاسح،  جرت في إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الممول من الاتحاد الأوروبي ويقدم خدماته لأكثر من 80 ألف ساكن بالكفرة والمدن المجاورة لها.

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