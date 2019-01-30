البعثة الأممية تجتمع بأعيان تاورغاء وممثلي منظمات المجتمع المدني

ألتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، وفد أعيان تاورغاء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ونشرت البعثة الأممية على صفحتها بـ«فيسبوك» الثلاثاء تدوينة جاء فيها: «اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ‎ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم مع أعيان وممثلين عن المجتمع المدني من تاورغاء».

وأشارت البعثة إلى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز«ناقشا سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها اهالي تاورغاء ما بعد العودة، اضافة الى توفير الاحتياجات الفورية للمدينة».

يذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قالت الجمعة الماضية إنه رغم اتفاق المصالحة إلا أن معظم سكان بلدة تاورغاء « لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم».

وأصدرت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك تقريرًا أمس الخميس عن نازحي تاورغاء بعد زيارة فريق منها إلى بلدة تاورغاء في ديسمبر الماضي.

ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن المنظمة الدولية للهجرة،أن عدد العائلات التي حاولت الاستقرار بتاورغاء «لم يتجاوز 100 عائلة تقريبًا حتى ديسمبرالماضي».

ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن العائدين «وجد العائدون بنية تحتية مدمرة، مع انعدام الكهرباء والماء والاتصالات، وضآلة الخدمات التعليمية والصحية قال بعضهم إنهم ما زالوا يخشون هجمات ميليشيات مصراتة وانتقامها».