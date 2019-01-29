لقاء تشاوري بالبيضاء لدعم مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 11:34 مساء

عقدت مجموعة من سيدات مدينة البيضاء الموقعات على مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» لقاء تشاوريا بالمركز الإعلامى الثقافي بالمدينة.

وجرى خلال اللقاء التشاوري الاتفاق على «تحقيق أكبر تحشيد شعبي لمبادرة سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن التي تطالب بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية فى ليبيا».

وأكدت الحاضرات للقاء التشاوري أن مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» تمثل «حلا عاجلا ومنقذا للأزمة السياسية فى ليبيا وقطع الطريق على كل المطامع الدولية والمحلية».

يذكر أن مئات السيدات الليبيات أطلقن في 3 يناير الجاري مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»، مناشدات كل أبناء الشعب الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا للوقوف مع هذه المبادرة.

وأكدت مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» على «وحدة كيان ليبيا وحق الليبيين في الاستقلال وإقرار دستور الاستقلال الذي أرسى قواعده الآباء والأجداد المؤسسون الذين كافحوا وحققوا الاستقلال وامتد فكرهم ونظرهم إلى مستقبل الوطن».

وطالبت الموقعات على المبادرة بـ«المناداة  بصاحب الاستحقاق في ولاية العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكًا للبلاد وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة وتشكيله لحكومة وحدة وطنية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس نواب خلال سنة واحدة من تاريخ عودة الشرعية الدستورية».

كما طالبن بـ«تفعيل دستور الاستقلال وإعلان العودة الفورية للشرعية الدستورية التاريخية المغتصبة كما كانت عليه البلاد حتى 31 أغسطس 1969».

دعت الموقعات الأمم المتحدة لـ«القيام بواجبها في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية»، كما دعون الدول الإقليمية إلى احترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور الاستقلال الذي يعد المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

إطلاق مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»

يشار إلى أن  مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»  وقع عليها أكثر من 500 سيدة من مختلف مناطق ومدن وقرى ليبيا.

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