باشاغا يشدد على المجاهرة بالأمن في صبراتة ويفتتح السجل المدني بمحلة تليل

باشاغا مع القيادات الأمنية في صبراتة. (وزارة الداخلية)

شدد المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا «على ضرورة المجاهرة بالأمن داخل مدينة صبراتة حتى ينعم المواطن داخل المدينة بالأمن والأمان والطمأنينة.. عقب الخروقات الأمنية التي قامت بها الجماعات الإرهابية منذ سنتين تقريباً».

ووصل باشاغا إلى مدينة صبراتة غرب البلاد صباح اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة من الزيارات يقوم بها لعدد من المدن الليبية للاطلاع على الوضع الأمني داخلها، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن باشاغا عقد اجتماعًا بمقر المجلس البلدي صبراتة حضره وكيل وزارة الدفاع ومدير أمن صبراتة وعميد وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بالمديرية وعدد من ضباط وضباط صف مديرية أمن صبراتة.

وأضافت أن باشاغا أكد في كلمته خلال الاجتماع «أن مهمة وزارة الداخلية هي توفير الأمن والأمان للمواطن بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً». فيما طالب وكيل وزارة الدفاع «كافة منتسبي القوات المسلحة إلى الوقوف صفاً واحدًا ضد الإرهاب واستئصاله من جذوره».

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله استعراض عديد المشاكل التي تعاني منها كافة القطاعات العاملة في بلدية صبراتة ومحاولة إيجاد حلول لها.

وأشارت الوزارة إلى أن باشاغا أجرى عقب الاجتماع زيارة تفقدية لمديرية أمن صبراتة أطلع خلالها على سير العمل داخل المديرية ومناقشة العديد من المشاكل التي تعترض سير العمل بها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

ولفتت إلى أن مدير أمن صبراتة قدم بعدها المصحف الشريف ودرع منتسبي المديرية إلى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، عرفاناً من المديرية لما يبذله من جهود للاستتباب الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن باشاغا قام بعدها بافتتاح فرع السجل المدني بمحلة تليل ببلدية صبراتة.وداعيًا كافة العاملين به إلى تسهيل خدمات المواطن بكافة معاملاته. وتفقد بعدها معهد تدريب شرطة صبراتة للوقوف على سير العمل به، كما تفقد مهبط طيران مستشفي صبراته التعليمي.