طلاب سنوات النقل في صبراتة يؤدون امتحانات نصف العام

إحدى لجان الامتحانات في صبراتة. (الإنترنت)

تتواصل في مدارس مدينة صبراتة غرب البلاد، لليوم الثالث الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وامتحانات الفترة الأولى للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في صبراتة، عبد الناصر التواتي لـ«بوابة الوسط» إن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء امتحانات نصف العام الدراسي (2018 - 2019) بلغ 11983 طالبًا وطالبة.

وأضاف التواتي أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات تتواصل من قبل معلمي المواد الدراسية بمدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مضيفا أن لجنة الامتحانات تتابع عملية الامتحانات بشكل يومي.

وأكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في صبراتة، عبدالناصر التواتي، أن العملية التعليمية لصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بالمرحلة الإبتدائية متواصلة بالمدارس.

وتستمر الامتحانات بكافة المدارس التابعة لمراقبة التعليم في بلدية صبراتة، حتى يوم السادس من فبراير المقبل، في حين تبدأ عطلة نصف العام الدراسي يوم الأحد 10 من شهر فبراير القادم.