طلاب سنوات النقل في صبراتة يؤدون امتحانات نصف العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 29 يناير 2019, 07:39 مساء
إحدى لجان الامتحانات في صبراتة. (الإنترنت)

تتواصل في مدارس مدينة صبراتة غرب البلاد، لليوم الثالث الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وامتحانات الفترة الأولى للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في صبراتة، عبد الناصر التواتي لـ«بوابة الوسط» إن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء امتحانات نصف العام الدراسي (2018 - 2019) بلغ 11983 طالبًا وطالبة.

وأضاف التواتي أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات تتواصل من قبل معلمي المواد الدراسية بمدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مضيفا أن لجنة الامتحانات تتابع عملية الامتحانات بشكل يومي.

وأكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في صبراتة، عبدالناصر التواتي، أن العملية التعليمية لصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بالمرحلة الإبتدائية متواصلة بالمدارس.

وتستمر الامتحانات بكافة المدارس التابعة لمراقبة التعليم في بلدية صبراتة، حتى يوم السادس من فبراير المقبل، في حين تبدأ عطلة نصف العام الدراسي يوم الأحد 10 من شهر فبراير القادم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق