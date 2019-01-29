الكبير والبيباص يستعرضان مشروع تدقيق قاعدة البيانات الوطنية

محافظ مصرف ليبيا المركزي يلتقى رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء عبدالرؤوف البيباص رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات وعددا من المعنيين بالمشروع.

وأشار بيان للمصرف المركزي على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء جاء «لمتابعة مشروع مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الوطنية».

السراج يناقش تطوير قاعدة البيانات الوطنية

وكانت حكومة الوفاق والمصرف المركزي عقدت اجتماعات لبحث تطوير قاعدة البيانات الوطنية ووضع قاعدة موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أواقتصادية أو اجتماعية.

ويعتمد التطوير على إدخال أحدث التقنيات لربط الجهات ذات العلاقة بهذه المنظومة توفيرًا للجهد والوقت وحتى تستفيد كافة القطاعات من بياناتها في إعداد خططها المستقبلية.