جامعة غريان تطلق برنامجًا علميًا للتعريف بمرض اللشمانيا

أطلقت جامعة غريان،الثلاثاء، برنامجًا علميًا يهدف إلى التعريف بمرض اللشمانيا برعاية المجلس البلدي وقطاع الزراعة ومستشفى غريان التعليمي وكليتي الطب البشري والعلوم بالجامعة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية غريان عبـر صفحته على «فيسبوك» إن فعاليات البرنامج العملي سيتخللها عدة محاضرات للتعريف بالمرض من ناحية الأعراض وعلامات العدوى وطرق التشخيص وكيفية الوقاية وطرق العلاج.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اليوم الأول للبرنامج الذي أقيم بمدرج كلية العلوم تضمن التعريف بدورة حياة ذبابة الرمل والخازن وطرق المكافحة، والتركيز على التوعية والتثقيف الصحي للتقليل من عدد الإصابات داخل البلدية وخارجها.