المشري والكبير يبحثان مستجدات الترتيبات المالية للعام الجاري

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث مستجدات الترتيبات المالية للعام الجاري.

وأشار بيان للمصرف المركزي على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء تطرق أيضًا إلى «المواضيع ذات الصلة، وجهود مصرف ليبيا المركزي لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة التنمية».

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وعُقدت في 10 يناير الجاري في العاصمة التونسية، الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بليبيا.

وفي أعقاب الاجتماع نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قوله إن المجتمعين اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ما بين 47 و51 مليار دينار.

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لكنّ وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر في وقت لاحق قولها إن حكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي فشلا في الاتفاق على ميزانية للبلاد لعام 2019، بسبب خلاف حول أولويات الإنفاق، لافتة إلى أنّ «الخلاف قد يستمر حتى مارس».