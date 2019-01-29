وفد من داخلية الوفاق يزور فروع إدارة أمن السواحل بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 06:42 مساء
مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق يزور فروع الإدارة بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّ وفدًا برئاسة مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور زار فروع الإدارة بالمنطقة الشرقية، وذلك «في إطار توحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي».

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ الزيارة شملت فروع الإدارة في «طبرق، الجبل الأخضر، بنغازي، الهلال النفطي»، بمشاركة مدير مكتب العمليات البحرية بالإدارة.

بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق والموقتة

وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا استقبل أمس الإثنين، عددًا من أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية؛ لمناقشة الوضع الأمني والتطورات السياسية.

ونهاية ديسمبر الماضي أذن وزير الداخلية المفوض، لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسميًّا مع نظرائهم في المنطقة الشرقية، لدعم الاستقرار الأمني، وإنجاح مبادرة توحيد الجهود الأمنية في أنحاء البلاد.

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق يزور فروع الإدارة بالمنطقة الشرقية
مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق يزور فروع الإدارة بالمنطقة الشرقية
مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق يزور فروع الإدارة بالمنطقة الشرقية
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