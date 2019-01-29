المفوضية العليا تختتم دورة تدريبية فى مجال التوعية والتثقيف الانتخابي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 29 يناير 2019, 06:34 مساء
المشاركين في الدورة الانتخابية. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية فى مجال التوعية والتثقيف الانتخابى، التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام تحت إشراف المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وقالت المفوضية إن الدورة تأتي «فى إطار بناء قدرات منسقي التوعية، بمكاتب الإدارة الانتخابية بالمفوضية، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في المجال التوعوي الانتخابي من وضع الخطط وتصميم وتنفيذ الأنشطة المختلفة، استعداداً للاستحقاق الانتخابى القادم».

وقال مدير إدارة التوعية والإعلام بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مفتاح الصغير لـ«بوابة الوسط» إن الدورة التدريبية استهدفت موظفي التوعية والإعلاميين بهدف رفع مستوى قدراتهم فى التوعية وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب السوشيال ميديا وكيفية إقامة ورش عمل توعوية لكافة شرائح المجتمع.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت قبل أيام اعتماد الشعار الرسمى لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد ضمن حزمة البرامج التوعوية التى تقوم بها إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية.

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