كاجمان يبحث إكمال المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 05:59 مساء
عبد السلام كاجمان يجتمع بمدير فرع المنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اجتماعًا بمدير فرع المنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، صلاح علي الصالحين.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع تناول «مناقشة دعم المجلس الرئاسي وحكومته للهيئة، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها والعمل على حلحلتها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدًا لاستكمال المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية».

نواب عن الجنوب يطالبون حكومة الوفاق بتوفير الخدمات للمنطقة

وأكد كاجمان على «أهمية قيام فرع المنطقة الجنوبية للهيئة، بالمساهمة في تنمية الجنوب من خلال مشاريع الاستثمار، وخطط الخصصة».

وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، قرر في أعقابها رئيس المجلس الرئاسي تخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالي الصحة والتعليم، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق