كاجمان يبحث إكمال المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية

عبد السلام كاجمان يجتمع بمدير فرع المنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اجتماعًا بمدير فرع المنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، صلاح علي الصالحين.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع تناول «مناقشة دعم المجلس الرئاسي وحكومته للهيئة، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها والعمل على حلحلتها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدًا لاستكمال المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية».

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وأكد كاجمان على «أهمية قيام فرع المنطقة الجنوبية للهيئة، بالمساهمة في تنمية الجنوب من خلال مشاريع الاستثمار، وخطط الخصصة».

وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، قرر في أعقابها رئيس المجلس الرئاسي تخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالي الصحة والتعليم، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية.